Wtorek 5 stycznia 2021 Nowe informacje o chipsetach Intel Z590, B560 i H510

Autor: Zbyszek | źródło: MyDrivers | 05:59 Wraz z procesorami Core 11. generacji (nazwa kodowa Rocket Lake-S), pojawią się także dedykowane dla nich nowe chipsety Intel Z590, B560 i H510. Nowe chipsety zaoferują przede wszystkim obsługę magistrali PCI-Express 4.0. Procesory Rocket Lake-S będzie można też zamontować na dotychczasowych płytach z chipsetami serii 400, ale wówczas tryb pracy PCI-Express zostanie ograniczony do wersji 3.0. Według portalu MyDrivers chipset Intel Z590 otrzyma interfejs DMI 3.0 (łączący chipset z procesorem) o podwójnej szybkości 64 Gbps w jedną stronę.



Z kolei procesory Rocket Lake-S mają obsługiwać natywnie 28 linii PCI-Express 4.0 - 16 dedykowane dla karty graficznej, 8 przeznaczone do komunikacji z chipsetem poprzez DMI 3.0, i cztery dedykowane do nośnikiem SSD M.2 NVMe.



Informacje do jakich dotarli informatorzy MyDrivers wskazują też, że produkcja dotychczasowych chipsetów H410 i B460 zostanie zakończona jeszcze w 1. kwartale 2021 roku.







