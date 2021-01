Wtorek 5 stycznia 2021 AMD szykuje układ Navi 21 w wersji XTXH

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:06 Chip o nazwie kodowej Navi 21 to największy układ krzemowy AMD z architekturą RDNA 2. Chip zawiera 26,8 mld tranzystorów, ma powierzchnię 519 mm2 i występuje w trzech odmianach. Wersja z dopiskiem XL (aktywne 3840 z 5120 rdzeni) stosowana jest w kartach Radeon RX 6800, wersja z dopiskiem XT (aktywne 4608 z 5120 rdzeni) trafia do kart Radeon RX 6800XT, a odmiana XTX ma aktywne wszystkie 5120 rdzeni i zasila karty Radeon RX 6900XT. Okazuje się, że AMD szykuje jeszcze jedną odmianę układu, jaką jest Navi 21 XTXH, o czym zdradza najnowszy wpis w sterownikach.



Na ten moment nie wiadomo, czym chip Navi 21 XTXH będzie różnił się od Navi 21 XTX. W przypadku procesorów litera H oznacza wersje dla laptopów (np. Ryzen 9 4900H). Idąc tym tropem można przypuszczać, że Navi 21 XTXH to chip przygotowany dla laptopowej odmiany karty Radeon 6900 XT, ale na ten moment to tylko domysły.







