Wtorek 5 stycznia 2021 Sony sprzedało 3,4 mln sztuk PlayStation 5 w 4 tygodnie od premiery

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 06:25 Według źródeł do jakich dotarł magazyn DigiTimes, firma Sony w ciągu pierwszych 4 tygodniu po premierze sprzedała łącznie 3,4 mln sztuk swoich nowych konsol PlayStation 5. Dla porównania sprzedaż najnowszego Xbox Series X w 4 tygodnie od premiery miała wynieść około 2 mln sztuk. Obie liczby nie odzwierciedlają jednak faktycznego zainteresowania urządzeniami - obecnie produkcja zarówno PS5 jak i Xbox Series X jest ograniczona mocami produkcyjnymi, a popyt na obydwa urządzenia przekracza podaż, przez co obie konsole są trudno dostępne w sklepach.



Zdaniem DigiTimes głównym powodem przewagi Sony nad Microsoftem w liczbie dostaw PlayStation 5 jest wcześniejsze rozpoczęcie produkcji konsoli. Jednocześnie debiut PS5 i Xbox Series X to pierwszy debiut konsol, podczas którego ograniczona wydajność linii produkcyjnych jest tak bardzo widoczna w postaci niedoborów konsol w sklepach.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.