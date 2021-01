Środa 6 stycznia 2021 Karty Radeon RX 6700XT i RX 6700 pojawią się w marcu

Autor: Zbyszek | źródło: TechpowerUp | 15:30 Po premierze kart Radeon RX6800 i RX6900 z chipem Navi 21 firma AMD pracuje obecnie nad następcami dla dotychczasowych Radeonów RX 5700 poprzedniej generacji. Będą to karty Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6700, obydwie z mniejszym układem Navi 22 zbudowanym na architekturze RDNA 2. Ma on oferować pełną zgodność z DirectX 12 Ultimate, w tym obsługę RayTracingu, i będzie wyposażony w co najmniej 40 bloków Compute Units (2560 procesorów strumieniowych). Obydwie karty - Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6700 mają otrzymać 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, wspartej przez 96 MB pamięci "Infinity Cache".



Premiery tych kart spodziewano się w styczniu, ale według najnowszych informacji AMD postanowiło zmienić plany, i następcy dotychczasowych Radeonów RX 5700 zadebitują w marcu, co być może związane jej z chęcią wyprodukowana większej liczby egzemplarzy w celu poprawy ich dostępności w dniach po premierze.



Z dotychczasowych informacji wiadomo, że obie karty będą dość efektywne energetycznie - Radeon RX 6700XT ma mieć wskaźnik TGP (Total Graphics Power) na poziomie 186-211W, a słabszy Radeon RX 6700 ma poziomie 146-156W. Pierwsza wartość odnosi się prawdopodobnie do domyślnego trybu pracy karty, a druga dla trybu z fabrycznym OC ( tzw. Rage Mode). Dla porównania dotychczasowy Radeon RX 5700XT ma wskaźnik TGP na poziomie 225W.



