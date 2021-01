Środa 6 stycznia 2021 ASUS zwiększa ceny płyt głównych i kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: ASUS | 15:31 Ostatnie 3-4 lata nie zawsze były udane dla osób zainteresowanych modernizacją swoich komputerów. W okresie tym bywały momenty, w którym nabycie nowej karty graficznej graniczyło z cudem, a ceny dostępnych egzemplarzy wzrosły z dnia na dzień nawet 2-krotnie. Do tego na kilka kwartałów znacznie wzrosły pamięci RAM, a procesory Intela stały się trudno dostępne. Obecnie wiele wskazuje na to, że czasy stabilnej sytuacji rynkowej mogą nie wrócić zbyt szybko, i to nie tylko z powodu wysycenia mocy produkcyjnych w TSMC, czy nadchodzącej nowej fali wydobywania kryptowalut.



Firma ASUS poinformowała właśnie, o zwiększeniu cen swoich kart graficznych oraz płyt głównych ze skutkiem natychmiastowym. Producent tłumaczy to posunięcie wzrostem kosztów produkcji, kosztów operacyjnych, kosztów związanych z logistyką oraz taryfami importowymi, i dodaje, że podwyżki były nieuniknione aby działalność dalej była rentowna. Co więcej, w późniejszym czasie wzrost cen na objąć również pozostałe urządzenia wytwarzane przez ASUSa.



Podwyżki widać już w dużych sklepach internetowych jak amerykański Amazon i Newegg, gdzie ceny autorskich kart graficznych ASUSa wzrosły o 5-10%, co w przypadku niektórych autorskich kart (takich jak np. Radeon RX 6900XT i GeForce RTX 3090) stanowi podwyżkę o nawet ponad 100 dolarów.







