Środa 6 stycznia 2021 Zdjęcie rdzenia krzemowego laptopowych Ryzenów 5000, czyli APU Cezanne

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:20 (4) Za kilka dni swoją oficjalną premierę mają mieć nowe procesory AMD ze zintegrowanym układem graficznym, czyli chipy o nazwie kodowej APU Cezanne, które będą sprzedawane jako procesory Ryzen serii 5000. Procesory te trafią w pierwszej kolejności do laptopów. i mają 8 rdzeni CPU x86 z architekturą ZEN3, układ graficzny Vega z 512 procesorami strumieniowymi, oraz budowę typu SoC (System on Chip), czyli zawierają wszystkie podstawowe kontrolery i interfejsy, dzięki czemu nie wymagają oddzielnego chipsetu. W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie rdzenia krzemowego APU Cezanne.



Nowy układ krzemowy ma powierzchnię około 175mm2, czyli prawie 10 procent większą niż rozmiar krzemu dotychczasowych APU Renoir (156mm2 - mobilne Ryzeny serii 4000). Jak widać na zdjęciu, dodatkowa powierzchnia została zużyta głównie na powiększenie pamięci podręcznej L3 (Cezanne ma 16 MB L3, Renoir miał 8 MB) oraz zwiększenie liczby obsługiwanych linii PCI-Express. APU Cezanne ma obsługiwać 20 linii PCI-Express, podczas gdy Renoir obsługiwał tylko 8 linii co było głównym powodem niewydania wersji pudełkowych dla użytkowników DIY.







K O M E N T A R Z E

Zbyszek (autor: kombajn4 | data: 8/01/21 | godz.: 08:34 )

"Renoir obsługiwał tylko 8 linii co było główym powodem niewydania wersji pudełkowych dla użytkowników DIY"

Gdzie wygrzebałeś taką informację? Jak miałem Ryzena 5 2400G (Raven Ridge) to też miał 8 linii PCI-E dla kart graficznych i w niczym to nie przeszkadzało (spadek wydajności w okolicy 1%).





@1. (autor: pwil2 | data: 8/01/21 | godz.: 11:42 )

"

Ryzen 7 4700G 8 / 16 3600 4400 8 2100 16+4+4 65 W

Ryzen 7 4700GE 8 / 16 3100 4300 8 2000 16+4+4 35 W

Ryzen 5 4600G 6 / 12 3700 4200 7 1900 16+4+4 65 W

Ryzen 5 4600GE 6 / 12 3300 4200 7 1900 16+4+4 35 W

Ryzen 3 4300G 4 / 8 3800 4000 6 1700 16+4+4 65 W

Ryzen 3 4300GE 4 / 8 3500 4000 6 1700 16+4+4 35 W

Ryzen Pro 4000G

Ryzen 7 Pro 4750G 8 / 16 3600 4400 8 2100 16+4+4 65 W

Ryzen 7 Pro 4750GE 8 / 16 3100 4300 8 2000 16+4+4 35 W

Ryzen 5 Pro 4650G 6 / 12 3700 4200 7 1900 16+4+4 65 W

Ryzen 5 Pro 4650GE 6 / 12 3300 4200 7 1900 16+4+4 35 W

Ryzen 3 Pro 4350G 4 / 8 3800 4000 6 1700 16+4+4 65 W

Ryzen 3 Pro 4350GE 4 / 8 3500 4000 6 1700 16+4+4 35 W"



Dokładnie to miały 16+4+4 linie PCIE3.0. Nie było dostępności, bo AMD ma ograniczone moce produkcyjne 7nm i duży popyt oraz nadmiar mocy na 12/14nm, a nie-APU ma część krzemu w postaci 12/14nm.



c.d. (autor: pwil2 | data: 8/01/21 | godz.: 11:43 )

Te same APU są w desktopach i laptopach, a o ile dawnej w laptopach AMD było ignorowane, tak teraz popyt raczej rośnie i rośnie.



c.d. (autor: pwil2 | data: 8/01/21 | godz.: 11:44 )

A lepiej sprzedać drożej do laptopa, niż taniej do desktopa ten sam krzem.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.