Pozostali producenci również zwiększają ceny i nie tylko kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: New York Times | 23:31 (10) Niedawno informowaliśmy o tym, że ASUS zdecydował o zwiększeniu cen swoich kart graficznych oraz płyt głównych ze skutkiem natychmiastowym. Producent wytłumaczył to posunięcie wzrostem kosztów produkcji, kosztów operacyjnych, kosztów związanych z logistyką oraz taryfami importowymi. Więcej światła na ten temat przynosi publikacja New York Times. Dziennikarze wyjaśniają w niej, że wzrost cen wynika głównie z nowych taryf importowych obowiązujących w USA od 1 stycznia. W ich efekcie nie tylko ASUS, ale generalnie wszyscy producenci muszą zwiększyć ceny sprzedaży (MSRP) całej oferowanej elektroniki. Wzrost ma wynosić około 7,5% i dotyczy towarów sprzedawanych w USA.



Nie ma jednak wątpliwości, że nowe taryfy importowe w USA to też okazja dla producentów do pewnego niewielkiego zwiększenia cen towarów sprzedawanych w innych częściach świata, z pozostałych powodów.



Alez bzdury (autor: komisarz | data: 7/01/21 | godz.: 16:14 )

wzrost cen w europie z powodu taryf importowych w usa? "dziennikarze wyjasniaja" ze dziennikarze to idioci.



@1. (autor: Mariosti | data: 7/01/21 | godz.: 18:40 )

Ej no wiesz przecież że MSRP w strefie EURO liczy się wg wzoru "Cena w dolarach, zmieniasz znak z dolara na euro, doliczasz vat".

Mniej więcej tak to leciało chyba, a fakt iż nie ma to sensu nie ma tutaj żadnego znaczenia :)



ci co czekali na karty RTX 3080 (autor: Mario2k | data: 7/01/21 | godz.: 19:24 )

Zamówione miesiąc dwa temu się już chyba nie doczekają tych kart w starych cenach



ad.3 (autor: Lucullus | data: 7/01/21 | godz.: 22:01 )

To już ponad 3 miesiące ;)



debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 8/01/21 | godz.: 05:02 )

czesc fabow beda przenosic, to oczywiscie klienci sie zloza na ta pzreprowadzke...



ad3 i 4 (autor: bajbusek | data: 8/01/21 | godz.: 10:35 )

moje zamówienie jest z dnia i godziny premiery - 17 września w x-kom :)

Jest cały czas aktywne, średnio raz na miesiąc dostaje informację o kolejce (jestem już podobno poniżej 200) - wynika, że po 4 miesiącach czekania poczekam jeszcze 4 ale mam gwarantowaną cenę 3279 (o ile MSI nie zrezygnuje z produkcji tego modelu) ... może RTX 3080 Ti się uda kupić - liczę, że będzie kosztował powyżej 5K to się nie skusi dużo ludzi (RTX 3090 jest dostępny w sklepach od ręki)



@6. (autor: pwil2 | data: 8/01/21 | godz.: 11:30 )

Kopanie wróciło do łask, więc nie liczyłbym na dostępność RTX3090 i 3080 w najbliższym czasie. Te co są znikną, a reszta będzie schodzić na pniu.



@7. (autor: bajbusek | data: 8/01/21 | godz.: 15:00 )

czytaj zanim skomentujesz:

https://www.x-kom.pl/...g-trinity-24gb-gddr6x.html







bajbusek (autor: Lucullus | data: 8/01/21 | godz.: 18:55 )

Hm... ja dostałem tylko raz info o kolejce...



@8. (autor: pwil2 | data: 9/01/21 | godz.: 07:31 )

Co z tego? Będą następne w kolejce do wykupienia przy obecnych wzrostach kursów ETH.



