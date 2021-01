Piątek 8 stycznia 2021 ADATA zapowiada pamięci DDR5-8400 dla procesorów Alder Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:12 Intel obecnie czyni finalne prace nad swoimi procesorami Core 11 generacji (Rocket Lake-S, 14nm), które trafią do sprzedaży pod koniec marca tego roku. Następnymi po nich CPU dla komputerów stacjonarnych będą chipy o nazwie kodowej Alder Lake-S, wytwarzane w litografii 10nm SuperFin i cechujące się architekturą hybrydową. Jednostki otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych rdzeni wywodzących się z serii Tremont. Cechą tych CPU będzie też nowa podstawka LGA 1700 oraz obsługa pamięci DDR5.



ADATA właśnie poinformowała, że z myślą Alder Lake-S przygotuje pamięci DDR5. Poszczególne moduły mają oferować szybkość od DDR5-4800 do DDR5-8400, oraz pojemność do 64 GB.



Premiera Alder Lake-S nie jest jeszcze znana, ale należy oczekiwać że te procesory wraz z pamięciami DDR5 pojawia się w sprzedaży w 1. połowie 2022 roku.









