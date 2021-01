Piątek 8 stycznia 2021 32-rdzeniowy EPYC 7543 Milan wydajny tak jak dwa 28-rdzeniowe Xeony

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:10 (11) AMD obecnie przygotuje się do wprowadzenia na rynek serwerowych procesorów opartych o najnowszą architekturę ZEN 3. Będą to procesory AMD EPYC trzeciej generacji, noszące nazwę kodową Milan. Próbka inżynierska takiego procesora, w postaci 32-rdzeniowego CPU EPYC 7543 została przetestowana w benchmarku Geekbench 4. Ten 32-rdzeniowy i 64-wątkowy procesor taktowany zegarem bazowym 2,8 GHz (Turbo do 3,7 GHz) uzyskał w teście jednowątkowym wynik 6065 punktów, o 20 procent wyższy niz uzyskany przez najszybszego Xeona z serii Cascade Lake, czyli 28-rdzeniowego Xeona Platinum 8280.



Jeszcze ciekawiej robi się jeśli porównamy wynik wielowątkowy uzyskany przez EPYC 7543 do wyników dwóch 28-rdzeniowych Xeonów Platinum 8280. Okazuje się, że pojedynczy 32-rdzeniowy procesor AMD uzyskał 111379 punktów, czyli tylko o 5 procent niższy aniżeli tandem dwóch 28-rdzeniowych Xeonów Platinum 8280.







K O M E N T A R Z E

Kogoś dupsko boli... (autor: Baraka | data: 8/01/21 | godz.: 17:54 )

albo zacznie boleć niebawem



Mi brakuje Magii, deklasacji i pozostania w oparach. (autor: Mario1978 | data: 8/01/21 | godz.: 18:36 )

To było już dawno do przewidzenia, że premiera Zen 3 na serwery jeszcze bardziej uwidocznią przewagę AMD pod względem wydajności na Watt. Przykre to jest o tyle, że Intel nie ma czym rywalizować a przecież AMD jeszcze porządnie się nie rozkręciło bo przyszły rok 2022 będzie pod znakiem Zen 4.

Intel żeby jeszcze jakoś oddychać to musi posiłkować się litografiami połówkowymi od TSMC bo reszta jest już zarezerwowana przez tych co od lat wspierali Tajwańską firmę poprzez swoje zamówienia. Niestety Intel jest tutaj na samym końcu stawki więc musi brać to co mu dają jak chce produkować niektóre chipy w TSMC.



20% to x2? (autor: MacLeod | data: 8/01/21 | godz.: 20:34 )

O kurde nie wiedzialem



2021 rok nie będzie ciekawy dla ludzi kupujących nowy Desktop. (autor: Mario1978 | data: 8/01/21 | godz.: 21:45 )

TSMC produkuje najwięcej układów do konsol nowej generacji od Sony i Microsoft i cała reszta cierpi.

https://www.hardwaretimes.com/...sole-socs-report/



Mario1978 (autor: kombajn4 | data: 8/01/21 | godz.: 21:51 )

A pomyśl sobie o ile niższe TDP ma ten jeden 32 rdzeniowy Epyc od dwóch Xeonów Platinum 8280. A potem przemnóż przez ilość procesorów w typowym superkomputerze.



bogactwo (autor: Mario2k | data: 8/01/21 | godz.: 22:06 )

Tak trzymać AMD ,dajcie tylko lepsze biosy do nowych Ryzenów a będzie cacy OK



Mario1978 (autor: PCCPU | data: 9/01/21 | godz.: 01:26 )

Z najnowszych doniesień TSMC ma dla Intela 4nm proces produkcyjny i jest w stanie przeznaczyć specjalnie na ten cel cały fab a przed 4nm Intel ma testować w TSMC w 5nm. Fab 4nm specjalnie dla Intela ma pomieścić 8000 pracowników(8 tys.).



Edit (autor: PCCPU | data: 9/01/21 | godz.: 01:27 )

Oficjalnie Intel przyznaje że w 4nm TSMC ma produkować tylko niektóre CPU.



Edit2 (autor: PCCPU | data: 9/01/21 | godz.: 01:29 )

TSMC, największy producent półprzewodników dla innych firm, przygotowuje się do zaoferowania chipów Intela wytwarzanych w procesie 4-nanometrowym, z początkowymi testami przy użyciu starszego procesu 5-nanometrowego, według ludzi. Firma zapowiedziała, że w czwartym kwartale 2021 r. Będzie dostępna testowa produkcja chipów 4-nanometrowych, a w kolejnym roku będzie dostępna w dużych ilościach.

Tajwańska firma spodziewa się, że do końca tego roku "będzie działał nowy zakład w Baoshan, który w razie potrzeby będzie mógł zostać przekształcony w produkcję dla Intela, powiedział jedna z osób. Kierownictwo TSMC powiedział wcześniej, że nowa jednostka Baoshan będzie pomieścić centrum badawcze z 8000 inżynierów."



9== (autor: Mario1978 | data: 9/01/21 | godz.: 22:36 )

Niech tylko się sprawdzi to co piszesz. To i tak będzie tak bardzo zaawansowany proces produkcji, że Intel będzie miał własny nieopłacalny balast, który będzie generował koszty.





@PCCPU (autor: Bitboy_ | data: 10/01/21 | godz.: 10:27 )

Wszystko fajnie, ale nie ma szans żeby pierwsze procesory pojawiły się na rynku do 2022. W 2022 może zaczną testować pierwsze wersje inżynierskie, na rynek moim zdaniem takie procesory trafią najwcześniej 2023. Intel będzie potrzebwał nie tylko FAB'a zdolnego wytwarzać chipy w 4nm (5nm), czyli potrzebować będą maszyn EUV które produkuje i sprzedaje obecnie tylko ASML, muszą znaleźć i ZATRUDNIĆ odpowiednich ludzi, a wcześniej nowy FAB musi... powstać.

Czy wspomniałem już że Intel będzie też potrzebować nowej architektury? Aha, no i to też :)



