Piątek 8 stycznia 2021 Przejęcie ARM przez Nvidia badane przez brytyjskie urzędy

Autor: Zbyszek | źródło: CNBC | 16:34 (4) ARM Ltd. to brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem rdzeni procesorów opartych o architekturę ARM, a także licencjonowaniem dla innych producentów posiadanych przez ARM praw do produkcji procesorów z architekturą o tej samej nazwie. Z licencji na architekturę ARM korzystają tacy wytwórcy jak m.in. Qualcomm (seria Snapdragon), Samsung (seria Exynos) czy Huawei (seria Kirin), a łącznie w skali globalnej ponad 200 różnych podmiotów wytwarzających własne mniej lub bardziej skomplikowane procesory.



Firma ARM Ltd od 2016 roku należy do konsorcjum SoftBank, które kilka miesięcy temu ogłosiło zamiar jej sprzedaży. Początkowo sprzedaż ARM Ltd została zaproponowana firmie Apple, która szybko wycofała się z tej transakcji z powodu ewentualnych problemów z regulatorami rynku oraz pozostałymi kontrahentami ARMa.



W efekcie SoftBank od kilku miesięcy prowadzi zaawansowane rozmowy na temat sprzedaży ARMa z Nvidia. Aktualnie sprawa miała utknąć w kilku urzędach antymonopolowych, które muszą wyrazić swoją zgodnię na zawarcie takiej transakcji, Tutaj największe problemy oprócz Chin (o czym więcej pisaliśmy tutaj), dość nieoczekiwania stawiać ma brytyjski urząd antymonopolowy.



Z powodu skomplikowania tej transakcji, a także dużych kosztów, niektórzy wciąż powątpiewają w możliwości sfinalizowania zakupu ARM Ltd przez Nvidia. Wygląda na to, że nie będzie to dla Nvidia łatwa transakcja, również z powodu kosztów. Przypomnijmy, że SoftBank ma oczekiwać za ARM Ltd około 40 miliardów dolarów, co jest wartością zbliżoną do całkowitego przychodu Nvidia za ostatnie 5 lat.



W efekcie ostatnio pojawiły się doniesienia, że Samsung proponuje Nvidia, aby ARM Ltd został odkupiony od SoftBanku przez konsorcjum powołane przez Nvidia i kilku innych producentów z branży półprzewodnikowej, o czym więcej tutaj



K O M E N T A R Z E

dlategho najlepiej (autor: pawel1207 | data: 8/01/21 | godz.: 17:55 )

bylo by dla wszystkich porzucenie komercyjnych standardow i przeniesienie/ stworzenie na otwarych standardow .. tak czy owak za chip trzeba a zaplacic a projektowac moze cale konsocjum bez pierdolenia sie z oplatami i licencjami a wymiana techonolgi wystepuje z automatu poza technologia wytwarzania wiec i maja swoje patenty i czesc wspolna nd ktora pracuja wszyscy .. no ale jest jak jest i niewiele sie na to poradzi ..



Arm jest japonski (autor: komisarz | data: 9/01/21 | godz.: 15:23 )

A nie brytyjski.



komisarz (autor: Markizy | data: 9/01/21 | godz.: 15:38 )

softbank jest japoński, arm wywodzi się z brytani



debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 10/01/21 | godz.: 01:44 )

No to bedzie monopolowe konsorcjum :)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.