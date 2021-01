Poniedziałek 11 stycznia 2021 Windows 10 otrzyma nowe centrum wiadomości

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:01 (2) Windows 10 w wersji Insider Preview 21286 wprowadza do „okienek” kilka nowych funkcji, z których jedna jest szczególnie interesująca. Mowa o specjalnym centrum informacji wysuwanym z dołu ekranu, na którym będą umieszczone najnowsze informacje z kraju i zagranicy. Nowa zakładka ma być oczywiście w pełni modyfikowalna i docelowo będzie można określać, jakie informacje chcemy na niej wyświetlić oraz z jakich źródeł mają one pochodzić. Oprócz artykułów z zewnętrznych źródeł pojawią się w tym miejscu również informacje o pogodzi czy dane giełdowe.



Zminimalizowane centrum wiadomości będzie wyświetlane w formie przycisku umieszczonego po prawej stronie paska zadań (obok zasobnika) i domyślnie będzie wyświetlać dane pogodowe z naszej głównej lokalizacji. Na razie opisywana funkcja dostępna jest jedynie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Indii, ale zapewne dość szybko trafi również do pozostałych państw Europy, w tym i do Polski. Zwłaszcza, że w Windows 10 jest już przecież dostępna aplikacja Wiadomości, a sam gigant ma też w swojej ofercie agregator Bing News i oba te produkty są już teraz dostępne w języku polskim.



Oprócz nowego centrum wiadomości wersja 21286 wprowadza nowy mechanizm działania stref czasowych - automatyczna zmiana czasu w trakcie przemieszczania się ma być sprawniejsza, dwie nowe funkcje odzyskiwania systemu, usprawnioną linię komend z obsługą narzędzia DiskUsage oraz usprawnione narzędzie do zarządzania dyskami (w panelu ustawienia). Poza tym Microsoft wyeliminował większość ze zgłaszanych mu błędów i znając życie pewnie dodał kilka nowych.









Fajnie (autor: Kosiarz | data: 11/01/21 | godz.: 07:40 )

chyba :)



Podstawowe pytanie. (autor: OSTVegeta | data: 11/01/21 | godz.: 08:07 )

Da się to wyłączyć?



