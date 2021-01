Poniedziałek 11 stycznia 2021 Epic przejmuje firmę Rad Game Tools

Autor: Wedelek | 05:29 Epic Games ogłosił przejęcie firmy Rad Game Tools i wcielenie jej pracowników do zespołu zajmującego się rozwijaniem silnika Unreal Engine 5. Oznacza to mniej więcej tyle, że najnowsza odsłona tego narzędzia będzie zintegrowana ze wszystkimi narzędziami wyprodukowanymi przez RAD, co swoją drogą miało już miejsce w poprzednich wersjach UE. Jednocześnie Epic zapewnił, że przejęty przez niego zespół nadal będzie pracować nad tworzeniem nowych narzędzi i rozwojem już istniejących, a te będą mogły być używane przez deweloperów w ich własnych produktach na identycznych zasadach jak teraz. Innymi słowy będzie można je wkomponować za darmo w każdy inny silnik do tworzenia gier wideo.



Jest to dość ważna kwestia, bo narzędzia od RAD są bardzo popularne wśród deweloperów. Na przestrzeni lat wykorzystano je w niemal 25 tysiącach produkcji, a jednym z ich najpopularniejszych produktów jest kodek Bink Video, używany do odtwarzania plików wideo w grach.



