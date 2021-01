Poniedziałek 11 stycznia 2021 Rocket Lake-S podkręcony do niemal 7GHz na LN2

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Za pośrednictwem portalu Twitter do sieci trafił krótki filmik prezentujący proces ekstremalnego OC jednego z procesorów firmy Intel – nie wiemy jakiego. Pewnym jest jedynie to, że jest to jeden z przedstawicieli rodziny Rocket Lake-S wyposażony w 8 rdzeni x86 Cypress Cove. Świadczą o tym dwie rzeczy. Po pierwsze na liście obsługiwanych instrukcji znajdują się AVX512F i SHA, których Comet Lake-S nie wspiera, a ponadto procesor ma więcej pamięci podręcznej dla danych – 48KB L1 i 512KB L2. Podczas OC wykorzystano płytę główną od Gigabyte’a z chipsetem Z590, system chłodzenia ciekłym azotem oraz nieznane układy pamięci RAM o pojemności 8GB, pracujące z zegarem 6666MHz przy napięciu roboczym 1,83V.



W takich warunkach testowana próbka Rocket Lake-S pracowała z zegarem 6923 MHz. Niestety nie wiadomo jaką wydajność prezentował tak podkręcony CPU.



Opublikowane w sieci wideo to zapewne fragment akcji promocyjnej Intela, który chce w ten sposób pokazać, jak duży potencjał OC będą mieć jego procesory. Oczywiście dla przeciętnego użytkownika jest to jedynie ciekawostka, bo przecież nikt nie chłodzi swojego domowego PCta LN2.



技嘉內部不知名CPU超頻影片流出, 應該是Z590搭11代CPU?#GIGABYTE #AORUS #INTEL #Z590 @AorusOfficial @LinusTech @tomshardware @VideoCardz @TweakTown@OfficialPCMR @anandtech @HEXUSNET pic.twitter.com/GQc9IyLMMJ — VWorld (@PttpcWorld) January 8, 2021





