Czwartek 14 stycznia 2021 Crying Suns i Battlefront 2 za darmo w Epic Game Store

Autor: Wedelek | 05:01 Jeszcze dziś do 17:00 można za darmo przypisać do swojego konta Epic Store grę Crying Suns. Jest to taktyczna gra typu rogue-lite z gatunku science-fiction w której gracz kieruje flotą statków kosmicznych. Naszym celem jest zbadanie przyczyny tajemniczego upadku imperium ludzkiego, składającego się z kilku oddzielnych królestw, które doświadczyło katastrofy związanej z nagłą utratą źródeł energii. W jej następstwach przestały działać używane przez ludzkość maszyny i roboty, a ta stanęła na skraju zagłady. Na szczęście wcześniej rasie ludzkiej udało się całą swoją wiedzę i technologię ukryć w swoistym archiwum na planecie Gehenna i to właśnie ono będzie stanowić cel naszej podróży.



Z kolei po 17-tej miejsce Crying Suns zajmie gra Star Wars: Battlefront II od EA/Dice w edycji świątecznej. Jest to sieciowa gra akcji w której przyjdzie nam wziąć udział w wielu bitwach pomiędzy siłami rebeliantów a imperium. Fabularnie akcja jest osadzona po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci, a główną protagonistką jest tu den Versio, dowódczyni elitarnych oddziałów Inferno Squad, która próbuje pomścić śmierć imperatora. Jako, że gra jest osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, toteż na drodze gracza staną postacie znane z filmów, na czele z Lukem Skywalkerem.



Sam Star Wars: Battlefront II jest też dostępny w ramach abonamentu EA Play oraz Xbox Game Pass Ultimate. Obie gry będzie można przypisać do swojego konta odwiedzając ten link.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.