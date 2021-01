Monitor do pracy zdalnej - jak go wybrać?

Elementem niezbędnym w każdym komputerze stacjonarnym jest monitor. Mimo, że część z nas nie przywiązuje do niego większej wagi, jego wybór jest naprawdę istotny. Szczególnie ważny jest wtedy, gdy naszą pracę wykonujemy w domu i czas spędzony przed komputerem znacznie się wydłuża.



Przyjrzyjmy się, jakie są rodzaje monitorów oraz czym się kierować wybierając najlepszy model, który sprawdzi się podczas naszej pracy zdalnej.

Jakie są rodzaje monitorów?

Przeglądając oferty sklepów stacjonarnych i internetowych, takich jak np. https://erli.pl/monitory-monitory,2359, widzimy, że wybór ich jest naprawdę duży. Mnogość rodzajów i specjalistyczne parametry sprawiają, że ciężko się zdecydować, jaki monitor do pracy zdalnej będzie najlepszy. Aby ułatwić to zadanie, wyjaśnimy, jakie są rodzaje monitorów, które możemy znaleźć na rynku.

To, co rozróżnia poszczególne modele to typ matrycy. Znajdziemy takie rodzaje jak VA, IPS jak TN. Matryca VA ceniona jest przez wielu użytkowników za fakt, iż doskonale odwzorowuje czerń oraz posiada wysoki kontrast. Dzięki temu jest to rodzaj monitorów, które są polecane dla grafików – dzięki dobrym kontrastom możliwe jest uzyskanie doskonałych efektów, a obraz jest ostry i wyraźny.

Matryca IPS ma wiele zalet, takich jak świetne odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia w pionie oraz poziomie. Użytkownicy doceniają również jakość wyświetlanego obrazu. Nie jest to jednak produkt idealny – nie zobaczymy na nim idealnej czerni, gdyż kolor wyświetlany na monitorze przypominać może barwę ciemnoszarą.

Ostatni typ monitorów, z matrycą TN, jest bardzo popularny. Wynikać to może z faktu, że modele te są dość tanie w porównaniu z innymi, co jest ich największą zaletą. Należy również docenić krótki czas reakcji. Jako wady można uznać słabe odzwierciedlenie oraz nasycenie kolorów oraz dość wąskie kąty widzenia.

Home office i kupno monitora – jaka przekątna i rozdzielczość?

W obecnych czasach, gdy praca wykonywana z domu staje się czymś coraz bardziej powszechnym, wybór odpowiedniego sprzętu do pracy jest niezwykle ważny. Aby dokonać wyboru odpowiedniego monitora, musimy zwrócić szczególną uwagę na takie elementy jak przekątna i rozdzielczość.

Oba te parametry powinniśmy dobrać do rodzaju wykonywanej przez nas pracy. Podczas wykonywania pracy biurowej doskonale sprawdzą się modele o przekątnej 20-24 cali. Monitory powyżej 24 cali polecane są programistom, grafikom, czy osobom zajmującym się montażem materiałów filmowych.

Standardową rozdzielczością, która występuje już w wielu rodzajach monitorów, jest FullHD, co zapewnia nam komfortową pracę. Jeżeli nasza praca polega głównie na wyświetlaniu danych, możemy zdecydować się na niższą rozdzielczość. Z kolei dla osób pracujących z grafiką oraz filmami, polecane są wyższe technologie, np. 4K.

Dodatkowe funkcje w monitorach

To, co jest również istotne podczas zakupu monitora do pracy, są pewne dodatkowe funkcje oraz udogodnienia. Nie możemy zapomnieć, że czas pracy przy monitorze wynosić może nawet 8 lub 10 godzin dziennie, dlatego też jest to sprzęt, na którym nie warto oszczędzać.

Pierwszą z dodatkowych opcji, które warto wziąć pod uwagę, jest regulacja monitora. Sprawia ona, że możemy uzyskać odpowiednią wysokość, a także kąt pochylenia i obrotu. Co za tym idzie, poprawiamy ergonomię swojej pracy, a także pojawia nam się dodatkowa przestrzeń robocza na biurku.

Warto również uwzględnić, czy dany monitor ma system ochrony oczu. Jest to niezwykle istotne podczas wielogodzinnego przesiadywania przed monitorem. Istnieją specjalne filtry, takie jak filtr światła niebieskiego czy też taki, który redukuje jasność ekranu.



Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/