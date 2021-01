Wtorek 12 stycznia 2021 Potwierdzono podatność klucza Google Titan na kopiowanie

Autor: Wedelek | źródło: Ninjalab | 05:01 Jakiś czas temu Google stworzyło dla swoich pracowników dedykowany, fizyczny klucz zabezpieczeń o nazwie Titan. Ten po podpięciu do portu USB odpowiada za dodatkową autentyfikację użytkownika, znacząco zwiększając bezpieczeństwo. Całość działa podobnie jak dwustopniowa weryfikacja za pomocą kodu SMS/e-mail. Różnica polega na tym, że po podaniu hasła nie musimy odbierać i wpisywać dodatkowego ciągu znaków, a zamiast tego podpinamy nasz klucz do portu USB lub łączymy go z naszym urządzeniem za pomocą Bluetooth. Jest to bardzo bezpieczna metoda, bo zwykłe przechwycenie hasła w niczym złodziejowi nie pomoże, a i kodu autentyfikacyjnego nie da się łatwo pozyskać.



Samo narzędzie okazało się na tyle wygodne, że w 2018 roku Titan trafił do sklepów, gdzie może go nabyć każdy. Wraz ze wzrostem jego popularności eksperci ds. zabezpieczeń poddawali go coraz wnikliwszej analizie i w końcu udało się znaleźć sposób na obejście jego zabezpieczeń. Od razu nadmienię, że sama metoda nie jest ani łatwa ani tania, bo wymaga fizycznego dostępu do klucza i dużych nakładów finansowych na jego zeskanowanie i skopiowanie. Innymi słowy jeśli nie jesteście w posiadaniu bardzo ważnych danych, to nikt nie będzie Was w ten sposób atakować, a sam wektor ataku należy potraktować bardziej jak ciekawostkę niż realne zagrożenie.



Podatność Titana jest ściśle związana z układem scalonym jaki w nim zastosowano. Jest to chip NXP A700X, który z uwagi na swoją popularność jest używany również przez innych producentów kluczy zabezpieczających i przez to jest na tyle dobrze poznany, że można go stosunkowo łatwo sklonować. Potencjalny złodziej korzysta więc z ataku typu side-channel, który co prawda jest relatywnie prosty do przeprowadzenia, ale wymaga stosowania specjalnych narzędzi, co czyni go bardzo drogim. Mowa tu o kwotach rzędu kilku tysięcy dolarów.



Przy tym wcześniej potencjalny złodziej musi uzyskać jeszcze hasło i oczywiście wykraść sam klucz. Najlepiej w taki sposób, żeby ofiara się nie zorientowała i nie zmieniła w międzyczasie systemu zabezpieczeń. A to już takie proste nie jest.



Jeśli temat Was zainteresował i chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej na ten temat, to odsyłam Was do materiału Ninjalab, który precyzyjnie opisuje całe zagadnienie i samą procedurę ataku – LINK.







