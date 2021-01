Środa 13 stycznia 2021 Definitywny koniec technologii Flash

Autor: Wedelek | 05:02 Wraz z końcem roku technologia Flash została przez Adobe odesłana na zasłużoną emeryturę, a użytkownicy zaczęli otrzymywać informacje o konieczności odinstalowania posiadanego oprogramowania, które może stać się źródłem podatności na ataki. Jednocześnie producent zdecydował się na całkowite zablokowanie możliwości odtwarzania stworzonych we Flashu plików w dedykowanym odtwarzaczu. Wspomniane ograniczenie zaczęło obowiązywać 12 stycznia bieżącego roku, czyli wczoraj. Tym samym od dziś nie można już oficjalnie odtwarzać żadnych stworzonych w tej technologii animacji i aplikacji, co czyni ją praktycznie martwą.



Potencjalnie jest to spory problem dla tych użytkowników, którzy chcieliby zachować dostęp do posiadanych zbiorów utworów stworzonych w technologii Flash. Z myślą o takich osobach powstały konwertery zamieniające pliki z rozszerzeniem *.swf lub *.flv na pliki wideo oraz pliki wykonywalne *.exe. Niektóre z nich są dostępne w formie narzędzi online – linki poniżej, ale można też znaleźć w sieci aplikacje instalowane na PCtach, które robią to samo.



Wreszcie można też objeść samo zabezpieczenie Adobe, instalując starszą wersję Flash Playera lub modyfikując plik konfiguracyjny najnowszej wersji 32.0.0.445. W tym ostatnim przypadku należy odnaleźć w katalogu instalacji plik mms.cfg i otworzyć go do edycji (np. w notepad++), a następnie dodać następujące wpisy:



EOLUninstallDisable = 1

EnableAllowList = 1

AllowListUrlPattern = https://adresstrony.pl/

AllowListUrlPattern = https://*.adresstrony.pl:443/





Adres strony uzupełniamy oczywiście wedle potrzeb. Pełną instrukcję dla administratorów Flash Playera, która pomoże w odpowiedniej konfiguracji znajdziecie TUTAJ.



W obu tych przypadkach zalecamy uruchomienie Flasha w dedykowanej maszynie wirtualnej stworzonej np. w Oracle VM Virtual Box. Unikniecie w ten sposób potencjalnych problemów z bezpieczeństwem komputera.



Przykładowe konwertery online dla Flasha:

https://www.freeconvert.com/flv-to-mp4

https://pdfrecover.herokuapp.com/swftoexe/

https://convertio.co/pl/konwerter-swf/



