AMD zaczyna produkcję modeli Ryzen 5600X i 5800X z dwoma chipletami

Autor: Wedelek | źródło: Igors Lab | 05:41 (3) Procesory AMD z rodziny Ryzen 3000 miały chiplety CCD zbudowane z ośmiu rdzeni x86 Zen 2 podzielonych na dwa odrębne CCXy. W związku z tym istniała możliwość wyłączenia jednego z CCX, jeśli ten nie spełniał standardów i budowanie procesorów z dwoma chipletami, w których działała tylko połowa CCXów. Wraz z wprowadzeniem architektury Zen 3 sytuacja uległa zmianie i przedstawiciele serii Veereere mają bloki CCX wielkości całego CCD, to jest składające się z 8-rdzeni. Poczynione modyfikacje nie wpłynęły jednak na elastyczność nowej architektury, która pozwala również tworzyć procesory z 12-toma lub 6-ma rdzeniami.



Jak donosi Yuri "1usmus" Bubliy producent postanowił to wykorzystać rozpoczynając sprzedaż procesorów 5600X (6-rdzeni) i 5800X (8-rdzeni), składających się z dwóch chipletów zamiast jednego. Są to wersje, które z przyczyn technicznych nie mogły trafić do konsumentów pod postacią Ryzenów 5900X i 5950X. W całej sytuacji najciekawsze jest to, że niektóre takie jednostki prawdopodobnie będzie można zaktualizować do wyższej wersji, podmieniając ich oprogramowanie. W ten sposób niskim kosztem będzie można zmienić takiego Ryzena 5800X w 12-rdzeniowego 5900X.



Dwuchipletowe odmiany opisywanych CPU będą stanowić uzupełnienie dla aktualnie sprzedawanych procesorów z jednym chipletem więc to, na który trafimy będzie w dużej mierze loterią.







K O M E N T A R Z E

... (autor: pwil2 | data: 12/01/21 | godz.: 08:29 )

Zabrakło informacji, że w przypadku tych procesorów chodzi o wyłączenie całego CCD.



c.d. (autor: pwil2 | data: 12/01/21 | godz.: 08:31 )

Gdyby były 2xCCD, ale w CCX była część rdzeni zablokowana, wtedy byłaby niższa wydajność w większości zadań, bo cache nie byłby współdzielony. W tym przypadku cały krzem został uśpiony (niewidoczny dla OS), ale nie wyłączony.



dobry news (autor: Mario2k | data: 12/01/21 | godz.: 09:57 )

Mało który szpecjalista zauważył że prędkość zapisu do pamięci różni się ogromnie pomiędzy Ryzenem 5600X/5800X 1 chiplet a Ryzenem 5900X 2 chiplety ,różnica ta dochodzi do ponad 20% . Teraz będzie po równo .



