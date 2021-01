Wtorek 12 stycznia 2021 Zotac prezentuje nowy mini PC dla graczy z serii Magnus

Autor: Wedelek | źródło: Zotac | 05:15 Zotac wprowadził do oferty nowy mini komputer dla graczy wyróżniający się na tle konkurencji bardzo dobrym stosunkiem wydajności do rozmiaru. Magnus One, bo tak się nazywa, będzie mógł być wyposażony w jeden z procesorów Intela Core iX 10-tej generacji oraz GeForce RTX 3000 na bazie architektury Ampere. Oprócz tego producentowi udało się w obudowie o pojemności 8,3 litra zmieścić również zasilacz 500W sygnowany certyfikatem 80+ Platinum, nośnik 2.5-cala i M.2, oraz płytę główną z modułami Bluetooth 5, WiFi 6 AX1650 oraz Killer 2.5Gbps Ethernet. Jeśli chodzi o złącza, to dostępne są HDMI 2.1, trzy DisplayPort 1.4a, cztery USB 3.1 Gen2, z czego jeden typu C i cztery USB 3.0.



Aktualnie dostępna na stronie Zotaca wersja dysponuje procesorem Core i7-10700 (8-crdzeni, 2.9 GHz/4.8 GHz) i kartą GeForce RTX 3070 8GB GDDR6. Jest to tzw. wersja barebone, czyli taka, do której nośnik SSD/HDD i pamięć RAM musimy sobie dokupić sami. Dostępna jest tez konfiguracja kompletna, to jest z Windows 10 Home 64-bit, 16GB pamięci RAM, 512GB SSD M.2 i 1TB HDD 2,5-cala wyceniona na około 1900 dolarów.



Więcej informacji na stronie producenta.







