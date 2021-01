Wtorek 12 stycznia 2021 Ludzie zachowali się jak bydło, więc... czarnego PS5 nie będzie

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:30 (2) Ogromny popyt na konsole PlayStation 5 totalnie zaskoczył Sony, które nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rynku. Objawia się to brakiem konsol w sklepach oraz chorymi cenami tych urządzeń na portalach aukcyjnych, gdzie „Janusze biznesu” szybko zwietrzyli okazję oferując upragnione konsole w znacznie zawyżonych cenach. W tak toksycznej atmosferze firma SUP3R5 uruchomiła przedsprzedaż czarnej wersji PS5, nawiązującej stylistyką do PS2. Mimo iż ceny nie należały do niskich – firma życzyła sobie $650 za wersję all-digital i $750 za odmianę z napędem, to specjalna edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Chęć jej nabycia zgłosiło ponad 54000 osób i to pomimo, że miało zostać wyprodukowanych tylko kilkaset egzemplarzy, a firma nawet nie podała daty realizacji zamówienia.



Niestety nie wszyscy gracze poprzestali na złożeniu zamówienia. Część z nich postanowiła wylać swoją frustrację na pracowników SUP3R5 wysyłając do nich obelgi i pogróżki. Zrobiło się na tyle nieprzyjemnie i poważnie, że zdecydowano się na całkowite anulowanie projektu i zwrot wszystkich przedpłat na konta klientów. Czarnego PS5 więc już nie zobaczymy, a na pewno nieprędko.







