Intel chwali się Rocket Lake-S podczas targów CES

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 18:43 (7) Podczas tegorocznych targów CES Intel pochwalił się swoimi nowymi procesorami dla komputerów klasy desktop z rodziny Rocket Lake-S. Te mają trafić do nas w okolicach marca, przynosząc wyraźny wzrost wydajności względem obecnych Comet Lake-S. Intel zapewnia, że wzrost wskaźnika IPC wyniesie 14%, co dzięki zachowaniu wysokich zegarów pozwoli niebieskim wyprzedzić w grach procesory od AMD. Duża w tym zaleta rdzeni Cypress Cove, które bazują na zupełnie nowej mikroarchitekturze i w istocie są mobilnymi Sunny Cove, ale przeniesionymi do 14nm.



Jest to przemyślany ruch, bo starszy proces jest bardziej dopracowany i gwarantuje wyższe zegary bazowe oraz TURBO. Niestety zmiana litografii wymusiła też pewne ustępstwa w postaci mniejszej ilości rdzeni. W tym roku TOPowy model będzie ich mieć osiem, co jest wyraźnym regresem w stosunku do 10 rdzeni w serii dziesiątej. Na szczęście na otarcie łez użytkownicy otrzymają nie tylko większą wydajność jednowątkową, ale też wsparcie dla 20-linii PCI-E 4.0 i zupełnie nowy IGP Gen 12, który ma być nawet o 50% mocniejszy od poprzedniego, bazującego jeszcze na Gen 9. Nowy będzie też kontroler RAM typu DDR4-3200MHz oraz jednostka wspierająca maszynowe uczenie.



Dobrą wiadomością jest też to, że Rocket Lake-S będzie kompatybilny z obecnymi płytami głównymi z gniazdem LGA-1200.









Szybszy w jakiej grze o całe 6%. Znając Intela to wybrał "The Best of The best scenario". Pewnie w większości gier różnica będzie na poziomie błędu pomiarowego i ostatecznie rozejdzie się o cenę.



mrożące krew w żyłach porównanie osiągów?

159 vs 162



Aktualnie w grach i9 10900k w wielu przypadkach jest szybszaod najszybszego AMD 5950 w wielu przypadkach idzie równo, w niektórych grach słabiej. Jednowątkowo nowy intel zmiecie AMD w grach ale odpadnie w zastosowaniach wielowątkowych.



No to chyba coś poszło nie tak skoro IPC tylko o 14% wzrosło w aplikacjach przy zupełnie nowej architekturze...



Ciekawe też że jak jest konkurencja to mogli zapewnić kompatybilność 2 różnych architektur na tym samym sockecie... przecież to było niemożliwe przez ostatnie 11 lat...



Że IPC wzrosło o 14%?



Na Anandtech wyszło że cache typu non-inclusive w WillowCove spowodował spadek średniego wzrostu IPC względem inclusive Sunny/CypressCove. Pokrywało by się to z tym że średni wzrost względem Skylake dla SunnyCove to 18% a dla WillowCove 15%.



pomijajac wasze biadolenie :D wystarczy ze bedzie tanszy co przy obecncy cenach amd :D :D :D nie jest problemem nawet dla intela to intelina moze spokojnie zagrac w tym kierunku .. odzyskujac czesc tortu..



