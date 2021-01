Środa 13 stycznia 2021 Intel rozpoczyna masową produkcję Xeonów z Ice Lake-SP

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Intel dumnie poinformował o rozpoczęciu masowej produkcji nowych Xeonów Scalable zbudowanych na bazie rdzeni Ice Lake-SP. Oznacza to, że po wielu miesiącach opóźnień klienci w końcu będą mogli zamawiać długo wyczekiwane procesory. Te przyniosą znaczny wzrost wydajności dzięki poprawionemu IPC, co z kolei gwarantują nowe rdzenie x86 zaprojektowane z wykorzystaniem architektury Sunny Cove. Oprócz tego nowe Xeony oferują wsparcie dla interfejsu PCI-Express 4.0, którego Cascade Lake-SP nie obsługiwał oraz nowych instrukcji AVX-512. Do tego należy dodać szybszy, ośmiokanałowy kontroler pamięci RAM oraz dedykowany koprocesor i instrukcje wspierające maszynowe uczenie.



Trzecia generacja Xeonów Scalable jest produkowana w litografii 10nm Super FIN i współpracuje z płytami głównymi wyposażonymi w podstawkę Socket W, aka LGA-4189.







