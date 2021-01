Środa 13 stycznia 2021 Microsoft wprowadza do oferty Surface Pro 7+

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:29 Intel oddał w ręce użytkowników nową wersję swojego tabletu z rodziny Surface Pro, dedykowanego dla pracowników biurowych i sektora edukacji. Model Pro 7+ będzie sprzedawany w trzech różnych wersjach różniących się od siebie zastosowanym procesorem. Do wyboru będą modele z Core i3 (1115G4), Core i5 (1135G7), lub Core i7 (1165G7)), wszystkie wyposażone w moduły WiFi i Bluetooth. Do tego wersja z Core i5 będzie mogła być również opcjonalnie doposażona w modem Snapdragon X20 z LTE Advanced z miejscem na kartę nanoSIM, którą wsadzimy w slot dla karty microSD. Wspólną cechą wszystkich Surface Pro 7+ jest wyświetlacz o przekątnej 12.3-cala i rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli, 8MP i 5MP aparaty, głośniki stereofoniczne, bateria pozwalająca na 10,5 – 15 godzin pracy oraz zestaw złączy obejmujący porty USB C, USB A i audio 3,5mm.



Ciekawie Microsoft rozwiązał kwestię dysku – ten będzie można wymieniać, a dostęp do niego uzyskamy odkręcając raptem jedną śrubkę. Wzorem poprzednika nowy Surface Pro będzie współpracować z dodatkowymi akcesoriami w postaci klawiatury magnetycznej i rysika. Również tymi stworzonymi dla zwykłego Surface Pro 7.



The Surface Pro 7+ z Wi-Fi i Core i3 kosztuje $899, a wersja z LTE i i5 to koszt $1 149.









