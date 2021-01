Środa 13 stycznia 2021 Intel nie wyklucza zakupu licencji na gotowy proces litograficzny

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:44 Bob Swann – CEO Intela, został zapytany podczas CES o stan litografii 7nm i ewentualne plany związane z produkcją podzespołów u zewnętrznych podmiotów. Od dawna wiadomo przecież, że niebiescy nie radzą sobie zbytnio z rozwojem kolejnych, coraz niższych procesów produkcyjnych i przez to nadal muszą produkować desktopowe procesory w 14nm. Problemy są na tyle poważne, że Intel, który na ogół unika outsourcingu aktualnie zamawia u partnerów około 20% wszystkich oferowanych układów lub ich elementów. Mimo to Chipzilla nadal jest przekonana, że lepiej stawiać na własne Faby niż zamawiać gotowe układy u konkurencji i dlatego też Intel nie będzie w przyszłości zwiększać swoich zależności na tym polu.



Niebiescy nie wykluczają natomiast możliwości zakupu licencji na stworzony przez inną firmę proces technologiczny, który mógłby być wdrożony w ich własnych Fabach. Działałoby to na podobnych zasadach jak w przypadku Global Foundries, który w sprawie licencji na litografię porozumiał się swego czasu z Samsungiem. Dla samego Intela jest to jednak ostateczność.



