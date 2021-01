Wtorek 12 stycznia 2021 Prezentacja Exynosa 2100. Kolejny SoC ma mieć IGP od AMD

Autor: Wedelek | źródło: Samsung | 18:20 Podczas prezentacji tegorocznych Exynosów 2100 Dr. Inyup Kang z Samsunga ogłosił, że kolejny SoC południowokoreańskiego producenta będzie wyposażony w IGP od AMD. Gotowy układ zostanie najprawdopodobniej pokazany na przyszłorocznych targach CES, a bazujące na nim smartfony trafią do sprzedaży niedługo później. Nim jednak do tego dojdzie użytkownicy smartfonów Samsunga będą mogli cieszyć się modelem Exynos 2100 wykonanym w litografii 5nm EUV. Nowy procesor ma być do 10% wydajniejszy od swojego poprzednika zużywając przy tym o 20% mniej energii. W jego skład wchodzą aż trzy typy rdzeni ARM: jeden, ale za to bardzo wydajny Cortex-X1 z zegarem 2,9GHz, trzy Cortexy-A78 i cztery Cortexy-A55.



Zdaniem producenta część CPU ma oferować nawet 30% wyższą wydajność wielowątkową, a IGP Mali-G78 ma generować grafikę nawet do 40% szybciej. Równie imponująco prezentuje się na tym tle nowy koprocesor NPU do obliczeń związanych z maszynowym uczeniem, który ma wyciągać do 26 TOPSów (NPU w poprzednim Exynosie miał 15TOPSów). Wisienkę na torcie stanowi ulepszony moduł sygnałowy i oczywiście modem 5G zintegrowany w Exynosie 2100.









