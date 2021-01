Wtorek 12 stycznia 2021 Oficjalna premiera desktopowego RTXa 3060 i mobilnej serii RTX 3000

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 18:51 (2) Swoją własną konferencję w ramach CES zorganizowała również Nvidia, prezentując na niej kolejną kartę z rodziny Ampere. Jest nią bazujący na GPU GA106-300 model GeForce RTX 3060. Wyceniona na $329 karta oferuje 3584 procesory strumieniowe (CUDA), 28 rdzeni RT, po 112 tensorów i TMU, oraz 12GB pamięci RAM typu GDDR6 16Gb/s z interfejsem 192-bit. Nvidia zapewnia, że ich najnowszy akcelerator oferuje wydajność na poziomie 13 TFLOPSów w tradycyjnych zastosowaniach i 35 TFLOPSów w Raytracingu. Pracująca z zegarem 1,32GHz/1,78GHz karta może się też pochwalić relatywnie niskim współczynnikiem TGP (Total Graphics Power) na poziomie 170W.



Rynkowy debiut GeForce RTX 3060 teoretycznie ma nastąpić pod koniec lutego bieżącego roku. Pytanie, czy do tego czasu Nvidii uda się wyprodukować dostateczną ilość chipów graficznych.



Zapowiedziano też mobilne karty z rodziny GeForce RTX 3000 dla laptopów i nowe narzędzia do renderingu dla twórców. Wśród mobilnych układów dla laptopów mamy: RTXa 3060 (3840 SP) z 6GB GDDR6, RTXa 3070 (5120 SP) i wreszcie RTXa 3080 (6144 SP) z 16GB pamięci RAM. Pełen zapis konferencji znajdziecie poniżej:









ale ich zabolało (autor: GULIwer | data: 12/01/21 | godz.: 20:21 )

to 16GB w Radeonach że dali 12GB do 3060 :)

Ciekawe czy teraz będą jeździli i dolutowywali pamięć wciąż nielicznym posiadaczom 3070 i 3080 ;)



Do 3070 i 3080 (autor: Shark20 | data: 12/01/21 | godz.: 20:56 )

też dodadzą pamięci w modelach Super



