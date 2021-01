Środa 13 stycznia 2021 Intel ma nowego CEO. Został nim Pat Gelsinger

Autor: Wedelek | 18:23 Od jutra Intel będzie mieć nowego dyrektora generalnego. Na tym stanowisku Boba Swana zastąpi Pat Gelsinger, aktualny CEO firmy VMware. Gelsinger szefował należącej do Della spółce od 2012 roku. Wcześniej pracował on w Intelu, skąd odszedł w 2009 roku po tym, jak nie udało mu się zostać dyrektorem zarządzającym. Niebieski gigant był zresztą pracodawcą Gelsingera przez bardzo długi czas, a konkretnie od roku 1979 (30 lat). Przez ten czas przyszły CEO pracował nad procesorem 80486, którego jest współtwórcą oraz nad 14-toma kolejnymi układami, wśród których znalazły się zarówno serwerowe Xeony jak i procesory dla klientów detalicznych.



Sam Pat Gelsinger ma też w swoim portfolio osiem patentów związanych z instrukcjami VLSI oraz budową mikroprocesorów. Jest to więc praktyk z wieloletnim stażem, a nie kolejny człowiek z działu marketingu/zarządzania, co dobrze wróży dla samego Intela.







