Czwartek 14 stycznia 2021 Rok 2020 jest rekordowy jeśli chodzi o sprzedaż komputerów PC

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 05:01 Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do ogromnego wzrostu zapotrzebowania na komputery klasy PC, które po raz pierwszy od kilku lat zanotowały solidny wzrost sprzedaży. Według firmy analitycznej Canalys w 2020 roku sprzedano ponad 297 milionów sztuk, co stanowi wzrost na poziomie 11% względem poprzedniego roku (2019). Jeszcze lepsze rezultaty podaje IDC, który doliczył się dostaw na poziomie 302 milionów sztuk – wzrost o 13,1%. Gartner z kolei zauważa, że rok 2020 był najlepszym dla całej branży począwszy od 2010 roku. Dodam, że analizy tych firm dotyczą gotowych zestawów komputerowych, a przecież segment DIY również odnotował wzrost i to spory.



Jeśli chodzi o największych sprzedawców, to całe trio jest zgodne: na pierwszym miejscu jest Lenovo, na drugim uplasował się HP, a podium zamyka Dell.



