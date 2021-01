Czwartek 14 stycznia 2021 Nowy laptop od Lenovo z dwoma ekranami, w tym na bazie e-ink

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:31 Firma Lenovo pokazała podczas tegorocznych targów CES 2021 nową wersję laptopa z serii ThinkBook Plus z dwoma ekranami. Pierwszy z nich, umieszczony na zewnętrznej stronie pokrywy to 12-calowy, dotykowy panel E-Ink o natywnej rozdzielczości 2,500 x 1,600 pikseli. Potrafi on wyświetlać jedynie odcienie szarości i uaktywnia się po zamknięciu pokrywy, gdy laptop pracuje w trybie tabletu. Po jej otwarciu użytkownik może natomiast korzystać z tradycyjnego, 13.3-calowego panelu LCD o rozdzielczości 2,560 x 1,600 pikseli, który potrafi wyświetlać kilkanaście milionów kolorów.



Pozostała specyfikacja nie odbiega od tradycyjnego laptopa i obejmuje procesor Intel Core i7 jedenastej generacji, 16GB pamięci RAM typu LPDDR4, maksymalnie 1TB dysk SSD w formacie M.2 PCIe, oraz baterię pozwalającą na pracę od 15 do 24 godzin. W obudowie znalazło się też miejsce na rysik, który ma ułatwić korzystanie z urządzenia gdy ten jest w trybie tabletu.



Sprzedaż tego cudaka ruszy jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku, a jego cena będzie się zaczynać od 1549 dolarów.







