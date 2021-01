Czwartek 14 stycznia 2021 Tak prezentują się rdzenie Tiger Lake-U i Rocket Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:42 Do sieci trafiły diagramy prezentujące budowę wewnętrzną dwóch nowych procesorów Intela 11-tej generacji. Mowa o wytwarzanym w litografii 10nm Super FIN procesorze Tiger Lake-U oraz desktopowym Rocket Lake-S – ostatnim chipie Intela produkowanym w technologii 14nm+++. Mobilny procesor niebieskich bazuje na czterech rdzeniach x86 Willow Cove, z 1,25MB pamięci L2 oraz 3MB L3 na rdzeń. Układ ten oferuje również IGP GT2 na bazie architektury Gen 12 z 96 blokami EU (768SP), dwukanałowy kontroler pamięci RAM typu LPDDR4/5 / DDR4 oraz 4 linie PCI-Express 4.0. Jego TDP wynosi 15W. Rocket Lake-S to z kolei chip wyposażony w maksymalnie 8 rdzeni x86 Cypress Cove (wersja Sunny Cove przeniesiona do 14nm), z których każdy ma po 512KB pamięci L2 i 2MB L3.



Do tego należy dodać IGP GT1 z 32 blokami EU (256SP, Gen 12), dwukanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4 oraz 20 linii PCI-Express 4.0.





Kliknij aby powiększyć





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.