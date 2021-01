Środa 13 stycznia 2021 Intel podobno dogadał się z TSMC i będzie u nich produkować CPU

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 20:43 Firma analityczna TrendForce twierdzi, że Intel zawarł porozumienie z TSMC na mocy którego przyszłe procesory niebieskich będą wytwarzane w fabrykach tajwańskiego giganta. Podobno umowa ma wejść w życie po premierze układów z rodziny Alder Lake, a to by wskazywało na drugą połowę przyszłego roku. Jeśli wierzyć tym informacjom, to zakontraktowane zostały litografie 5nm oraz 3nm, przy czym w tej pierwszej miałyby być wytwarzane układy z rodziny Core i3, a z niższego procesu skorzystałyby procesory z serii i5, i7 i i9. Jeśli informacje od TrendForce się potwierdzą, to będziemy mieć do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją.



Co prawda Intel będzie mógł w końcu konkurować z AMD jeśli chodzi o litografię, co jest dla tej firmy dobrą informacją, ale z drugiej strony koszt tego przedsięwzięcia będzie ogromny. W końcu Intel ma od cholery własnych fabryk i jeśli chce produkować u TSMC, to większość z jego własnych placówek mocno na tym ucierpi. No chyba, że Chipzilla dogadała się z tajwańskim gigantem również w kwestii zakupu licencji i produkcji w swoich własnych Fabach. Ale nawet jeśli tak jest, to co w takim razie stanie się z jego z działem R&D odpowiedzialnym za opracowanie nowych litografii? Będzie nadal pracować, czy może Intel go zupełnie zamknie?



