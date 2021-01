Czwartek 14 stycznia 2021 CDP przeprasza za Cyberpunka i podaje harmonogram łatek oraz DLC

Autor: Wedelek | źródło: CDP | 17:17 CDProjekt opublikował kilka godzin temu na stronie poświęconej Cyberpunkowi 2077 specjalne oświadczenie, w którym przeprasza za zaistniałą sytuację, obiecuje naprawić wszelkie błędy oraz doszlifować grę. Opublikowano też cały, piękny harmonogram prac, rozpisany aż do końca przyszłego roku. Znajdziecie go poniżej. Nie wiem jak Wy, ale ja czytając notkę REDów przeżywałem dwie skrajne emocje na raz. Z jednej strony należy bowiem pochwalić dewelopera za postawę, a z drugiej należy się mu ostra krytyka w postaci potoku przekleństw pod adresem szanownego zarządu. No bo jak można było wydać grę w stanie tak złym, że na jej patchowanie trzeba aż dwóch lat!?



Sprawę trochę ratuje to, że w tym okresie dostaniemy też jakieś darmowe DLC. Oby to było coś więcej niż tylko nowy zestaw kurtek dla V. Poniżej oświadczenie CDP.





Drodzy gracze,



Zobowiązujemy się do naprawy błędów i zawieszeń gry, i będziemy kontynuować prace nad poprawkami dla Cyberpunka 2077 w przyszłych aktualizacjach, żebyście mogli cieszyć się grą niezależnie od platformy.



W tym miejscu chcemy poinformować Was o naszych postępach w rozwoju Cyberpunka 2077, w tym o planowanych aktualizacjach i poprawkach, darmowych DLC i nie tylko.



Poniżej znajdziecie osobiste wyjaśnienie współzałożyciela CD PROJEKTU jak wyglądały dni poprzedzające premierę Cyberpunka 2077 i naszą perspektywę na sytuację związaną z grą na konsolach poprzedniej generacji.



Dziękujemy

CD PROJEKT RED











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.