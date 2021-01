Piątek 15 stycznia 2021 Słaba dostępność kart graficznych potrwa do końca tego kwartału

Autor: Zbyszek | źródło: TheVerge | 06:24 Jesień ubiegłego roku upłynęła pod znakiem debiutu najnowszej generacji kart graficznych. Najpierw swoją premierę miały karty Nvidia GeForce z serii Ampere, a po kilku tygodniach dołączyły do nich nowe Radeony z serii RX 6000. Niestety, ich zakup nie jest łatwą sztuką i to pomimo czasu jaki upłyną od oficjalnej premiery. W przypadku Nvidia problemy te mają wynikać z niedoskonałości 8nm litografii Samsunga, a konkretnie niskiego uzysku w produkcji chipów, skutkującego tym, że ze wszystkich produkowanych układów GA102 i GA104 sprawa jest zbyt mała część.



Z koeli AMD nie sprzyjać ma przeciążenie linii produkcyjnych TSMC, które pracując z pełną swoich możliwości nie są w stanie obsłużyć wszystkich składanych zamówień. Dodatkowo obaj producenci mieli w pewien sposób zostać dotnięci chwilowymi niedoborami pamięci GDDR6.



W rozmowie z TheVerge przedstawiciel AMD potwierdził ,że niedobory potrwają do końca tego kwartału. W tym czasie AMD ma oferować na swoje oficjalnej stronie tak dużo referencyjnych Radenów jak tylko jest możliwe dostarczyć dla klientów.



Z kolei Nvidia stwierdziła, że słaba dostępność jej kart powinna ustąpić również do końca tego kwartału. Do tego czasu karty ze względów rynkowych mają być trudno osiągalne w sugerowanych przez Nvidia cenach. Po poprawie dostępności kart Nvidia zapewnia, że uczyni starania aby ich ceny były możliwie bliskie rekomendowanym.



