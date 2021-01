Piątek 15 stycznia 2021 Debiut DisplayPort 2.0 opóźniony do końca roku

Autor: Zbyszek | źródło: VESA | 06:19 Prace nad specyfikacją techniczną złącza DisplayPort 2.0 zostały zakończone jeszcze w połowie 2019 roku. Od tamtego momentu organizacja VESA współpracowała z producentami urządzeń i monitorów nad techniczną implementacją DisplayPort 2.0. Początkowo pierwsze urządzenia z DisplayPort 2.0 miały pojawić się na rynku na wiosnę 2021 roku, ale tego terminu nie da się dotrzymać. VESA poinformowała właśnie, ze z powodu pandemi i wynikających z niej utrudnień prace implementacje przebiegają wolniej. Dla przykładu w 2020 roku nie odbyło się żadne z zaplanowanych spotkań VESA PlugTest.



W efekcie debiut standardu zaliczy opóźnienie o prawie 3 kwartały, a pierwsze urządzenia z DisplayPort 2.0 mają sie pojawić pod koniec tego roku.



Przypomnijmy, że w porównaniu do DisplayPort 1.4, nowy DisplayPort 2.0 zaoferuje trzykrotnie zwiększoną przepustowość - z 25,92 Gb/s do 77,4 Gb/s. Taki wzrost uzyskano poprzez podwojenie przepustowości jednego łącza z 10 Gb/s do 20 Gb/s oraz zmianie techniki kodowania na bardziej efektywną, dzięki której efektywnie wykorzystywane będzie 128 ze 132 przesłanych bitów - zamiast 8 bitów z 10 jak w poprzednich wersjach DisplayPort.



DisplayPort 2.0 obsługuje także wszystkie techniki wprowadzone w DisplayPort 1.4a, takie jak kompresja DSC (Display Stream Compression), korekcja błędów FEC (Forward Error Correction) i transmisja metadanych HDR.



W efekcie DisplayPort 2.0 pozwoli na przesyłanie obrazu w rozdzielczości 16K (15360x8460 pikseli) przy częstotliwości 60 Hz, 10 bitach na kanał koloru (30 bitów na piksel) i samplingu 4:4:4.Możliwe będzie także jednoczesne przesyłanie dwóch obrazów w rozdzielczości 8K przy częstotliwości 120 Hz dla każdego z nich, lub do trzech obrazów w rozdzielczości 4K przy częstotliwości 144 Hz dla każdego z nich.



Oczywiście DisplayPort 2.0 będzie mógł przesyłać wszystkie mniej wymagające konfiguracje, takie jak pojedyncze strumienie 10K, 8K, i 4K.





Standard będzie wymagał nowych kabli o lepszych właściwościach. Zachowana będzie wsteczna kompatybilność wsteczną ze starszymi wersjami DisplayPort. Nie należy spodziewać się szybkiej popularyzacji DisplayPort 2.0 - w chwili obecnej jest on raczej demonstracją możliwości technicznych niż faktyczną potrzebą.







