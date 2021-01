Piątek 15 stycznia 2021 Intel NUC Phanton Canyon z procesorem Tiger Lake-U trafia do sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:12 Intel NUC to niewielkie komputery wyposażone w procesory Intela wlutowane w specjalnie przygotowaną płytę główną, wyróżniające się na tle tradycyjnych PCtów bardzo niewielkimi rozmiarami. Aktualnie od 1,5 roku na rynku oferowana jest seria o nazwie kodowej "Ghost Canyon", wyposażona w ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy procesor Intel Core i9-9980HK (2,4-5,0 GHz) oraz dedykowany układ graficzny. Ta seria staje się właśnie byłą, bo do oficjalnej sprzedaży trafia kolejna generacja Intel NUC, o nazwie Phantom Canyon.



Nowy NUC został wyposażony w czterordzeniowy i 8 wątkowy procesor Core i7-1165G7 z serii Tiger Lake-U produkowanej w litografii 10nm SuperFIn. Wspiera go karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2060 z 6GB pamięci. Nowy NUC oferuje łączność 2,5 Gb Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, i posiada złaćza Thunderbolt 4, HDMI 2.0b, mini DisplayPort 1.4, oraz sześć złączy USB 3.1 Gen2 i czytnik kart pamięci.







