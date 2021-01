Piątek 15 stycznia 2021 Intel umożliwi podkręcanie pamięci na płytach z H570 i B560

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:38 Nie od dziś wiadomo, że w kwesti podkręcania procesorów plafromy AMD zapewniają znacznie lepsze możliwości. Nie dość że prawie wszystkie procesory z serii Ryzen posiadają odblokowany mnożnik, to jeszcze możliwość OC nie jest ograniczona do jednego najdroższego. Na dodatek istnieje kika przydatnych programów umozłiwiających modyfikację niemal każdego parametru pracy rdzeni i elementów CPU, magistrali Infinity Fabric, chipsetu, pamięci DRAM i jej kontrolera z zintegrowanego w CPU. W przypadku Intela możliwosci nie są tak szerokie, a jeśli nie posiadamy drogiej płyty z chipsetem Z490 i procesora z literą K, możliwości OC są dość słabe.



To ma się częściowo zmienić wraz z debiutem procesorów Core 11-generacji, czyli Rocket Lake-S. Procesory te w najbardziej wydajnych wersjach mają obsługiwać pamięci DDR4-3200, ale ich wolniejsze i zablokowane odmiany będą oficjalnie ograniczone do obsługi DDR4-2666. Intel postanowił jednak dać w tym zakresie wolność dla przyszłych posiadaczy Core 11. generacji, i nawet posiadający tańsze płyty z chipsetami H570 i B560 będą mogli podkręcać pamięci DDR4. Taka skromna zmiana, ale na plus.



