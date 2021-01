Piątek 15 stycznia 2021 Pat Gelsinger: Intel powinien lepiej projektować CPU niż firma zajmująca się stylem życia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:46 (4) Pat Gelsinger, obecny prezes VmWare, z dniem 15 lutego zostanie nowym prezesem i generalnym dyrektorem mającej ostatnio pewne kłopoty firmy Intel. Pat zna bardzo dobrze Intela, w którym pracował wcześniej przez 30 lat, od 1979 najpierw jako projektant procesorów, a przed 2009 jako jeden z głównych dyrektorów technicznych. Według amerykańskiej gazety The Oregonian wydawanej w Stanie Oregon, w tamtejszej placówce Intela miało już miejsce spotkanie przyszłego szefa Intela z pracownikami tej placówki. W jego trakcie Pat Gelsinger miał powiedzieć, że Intel powinien projektować procesory lepiej, niż firma zajmująca się stylem życia.



Nawiązał tymi słowami do niedawnego zerwania współpracy z Intelem przez Apple, która ze względu na niewystarczające innowacje w CPU Intela zdecydowała się na opracowanie własnych procesorów Apple M1.



Pat Gelsinger miał przy tym narzekać, że chwilowa słabość Intela spowodowała, że Apple M1 zwrócił uwagę świata na architekturę ARM, co zagraża ekosystemowi x86, i dodał, że Intel musi być w przyszłości bardzo mocny jeśli chce odwrócić ten trend.



Zobaczymy, jak Intel poradzi sobie ze swoimi procesorami Alder lake, które częściowo adoptują znaną z procesorów ARM heterogeniczną filozofię projektowania, z wysokowydajnymi i energooszczędnymi rdzeniami w jednym procesorze.



Oczywiście Pat Gelsinger nie ma jeszcze nic wspólnego z opracowaniem tych procesorów, a jego decyzje mogą być widoczne w produktach, które trafią na rynek najwcześniej za 2-3 lata.







... (autor: pwil2 | data: 15/01/21 | godz.: 22:57 )

No właśnie, powinien, a od lat jakoś im nie wychodzi. Intel to obecnie taki projektant ortalionowych dresów, któremu wierna klientela się wykrusza, bo w ramach innowacji próbują projektować wszystko z ortalionu. A konkurencją jest doświadczony kucharz znanej restauracji, który umie zarządzać zespołem, zatrudnia najlepszych projektantów i który zleca produkcję swoich projektów z najnowocześniejszych materiałów u najlepszych podwykonawców.



... W rzeczy samej... (autor: SebaSTS | data: 15/01/21 | godz.: 23:00 )

... Trzeba jeszcze dodać wymianę zarządu i dwóch prezesów... Ale wszystko inne się zgadza :-)



niezła bura na wejście (autor: Zbyszek.J | data: 15/01/21 | godz.: 23:06 )

i jaki kontrast (autor: Zbyszek.J | data: 15/01/21 | godz.: 23:11 )

dla Boba Swana, który to stwierdził oficjalnie "procesory nie są już najważniejszym rynkiem dla Intela". Księgowy oczarował radę nadzorczą Intela swoją wizją rozszerzenia portfolio, jednocześnie psując to, czym Intel zajmował się od zawsze i co zawsze stanowiło jego siłę i główne źródło dochodów. Plus argument - jak osoba nietechniczna ma podejmować baaaardzo techniczne decyzje? Nie wiem co paliła rada nadzorcza Intela decydując się na Boba 2 lata temu...



