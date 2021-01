Poniedziałek 18 stycznia 2021 Core i9-11900K przetestowany i porównany do Core i9-10900K

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:34 (1) Na jednym z chińskich kanałów w serwisie YouTube pojawił się... videotest najnowszego procesora Intel Core i9-11900K (seria Rocket Lake-S), którego premiera jest spodziewana za około 2 miesiące. Tajemnicą pozostaje fakt, skąd brunetka widoczna na filmie weszła w posiadanie wspominanego procesora, ale udało jej się podkręcić go do 5,2 GHz na wszystkich rdzeniach i porównać do identycznie podkręconego Core i9-10900K z dotychczasowej generacji Comet Lake-S. Nowy Core i9-11900K okazał się bardziej wydajny od swojego poprzednika ale tylko w zastosowaniach jednowątkowych.



W grach jego wydajność była porównywalna, a w zastosowaniach wielowątkowych o około 10% niższa niż Core i9-10900K, dysponującego 2 rdzeniami więcej.



Szczegółowe wyniki znajdują się na poniższych screenach.











K O M E N T A R Z E

Hmm (autor: kombajn4 | data: 18/01/21 | godz.: 06:52 )

A byłem pewien że w grach powinno być nieco lepiej niż dotychczas. Bo że w zadaniach wielowątkowych będzie klapa to było do przewidzenia. Chyba właśnie widzimy co się stało że w Intelu (w trybie dość nagłym)wymienili CEO - procesor który miał być przełomowy wcale nie jest przełomowy.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.