Nvidia wprowadzi specjalne wersje GeForce do kopania krypowalut

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 06:22 Podczas corocznej konferencji Tech/Auto Forum organizowanej przez bank J.P. Morgan, dyrektor finansowy Nvidia, Colette Kress, wypowiedział się na temat nowego pomysłu Nvidia na poprawę dostępności rynkowej kart GeForce z serii Ampere. Colette Kress przyznał, że Nvidia rozważa obecnie wydanie specjalnej serii kart dedykowanej typowo dla kryptokoparek. Takie karty byłyby pozbawione wyjść obrazu, oraz wyposażone w GPU z defektami, które nie pozwalają na ich użycie w kartach dla graczy - np. z wyłączonymi jednostkami mapowania tekstur (TMU).



Tym sposobem Nvidia mogłoby wykorzystać część układów graficznych, które dotychczas były wyrzucane - np. z powodu uszkodzeń jednostek teksturujących i innych elementów rdzenia, które są niezbędne dla gier 3D, ale niepotrzebne do obliczeń. To daje możliwość dostarczenia na rynek więcej kart. Pojawienie się kart dedykowanych dla kryptokoparek ma spowodować, że GeForce dedykowane do gier będą trafiać do kryptokoparek w mniejszym stopniu, niż to ma miejsce obecnie, a tym samym większa ich ilość będzie dostępna dla graczy.



Jesteśmy ciekawi, czy ta idea faktycznie zostanie zrealizowana, i na ile wpłynie na poprawę dostępności kart dla graczy.



