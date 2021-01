Poniedziałek 18 stycznia 2021 Pasywny Radeon RX 5700 XT od Sapphire

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:17 Firma Sapphire poinformowała o dodaniu do swojej oferty karty graficznej Radeon RX 5700XT z pasywnym systemem chłodzenia. Produkt nie jest jednak dedykowany do stosowania w typowych komputerach PC, ale w obudowach rakowych, w których występuje dobry przepływ powietrza. Sapphire widzi zastosowanie tej karty m.in. w stacjach przeznaczonych typowo do renderingu lub obliczeń. Częstotliwości taktowania GPU i pamięci są zgodne z referencyjnymi, co oznacza taktowanie GPU do 1905 MHz.



Kartę wyposażono w podwójny BIOS, oraz dodatkowy tryb pracy w którym uzyskiwana jest wyższa efektywność energetyczna. Wiąże się to z obniżeniem taktowania GPU (limit Turbo to 1750 MHz) oraz obniżeniem napięcia zasilającego GPU, a uzyskiwany w tym trybie spadek zużycia energii jest dużo wyższy, niż spadek wydajności.







