Wtorek 19 stycznia 2021 Nowa luka w Windows daje możliwość uszkodzenia systemu plików

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 06:01 Ze względu na częstą zmianę kodu systemu operacyjnego Windows 10, prawdopodobnie ciągle istnieje w nim mnóstwo błędów i luk w zabezpieczeniach czekających na wykrycie przez kogoś. Jeden z zespołów badaczy ds. cyberbezpieczeństwa poinformował właśnie o odkryciu nowej luki, której wykorzystanie prowadzi do uszkodzenia tabeli Master File Table i w konsekwencji całego systemu plików. Wykorzystanie luki polega na uzyskaniu dostępu do atrybutu NTFS o nazwie „$ i30” w określony sposób. Można tu uzyskać poprzez wywołanie odpowiedniego polecenia w wierszu CMD lub z poziomu np. przeglądarki.



Spowoduje to wyświetlenie ostrzeżenia „Plik lub katalog jest uszkodzony i nie można go odczytać”, a następnie system operacyjny poprosi użytkownika o ponowne uruchomienie komputera w celu sprawdzenia dysku przez narzędzie naprawy systemu plików.



Ta nie będzie skuteczna, i w konsekwencji Windows 10 zacznie wyświetlać powiadomienie wskazujące, że główna tabela plików (MFT) na danym dysku jest uszkodzona, a system nie może dalej działać i nie uruchomi się.

Luka jest obecna począwszy od kompilacji Windows 10 Build 1803, a poprawka ma być wkrótce wydana przez Microsoft.



