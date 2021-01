Wtorek 19 stycznia 2021 Intel prawdopodobnie obniżył cenę Core i9-10850K

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 05:54 Obecnie flagowym procesorem Intela jest 10-rdzeniowy Core i9-10900K, taktowany zegarem do 5,3 GHz. Model ten jest jednak dostępny w sprzedaży w bardzo ograniczonych ilościach, to też częstszym wyborem klientów staje się znacznie łatwiej dostępny Core i9-10850K, będący o 100 MHz wolniejszą i nieco tańszą wersją Core i9-10900K. Procesor ten pojawił się w sprzedaży w sugerowanej przez Intela cenie 453 USD, czyli 35 dolarów niższej od Core i9-10900K, i wszystko wskazuje na to, że w ostatnim czasie jego cena została po cichu obniżona.



W wielu amerykańskich sklepach Internetowych Core i9-10850K można teraz kupić za kwotę od 399,99 do 429,99 USD, o 30-50 dolarów niższą niż dotychczas. To sugeruje obniżenie ceny tego modelu przez Intela, aby wzmocnić konkurencję z kosztującym 450 USD procesorem Ryzen 7 5800X.







