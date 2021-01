Wtorek 19 stycznia 2021 Nvidia wprowadza GeForce GT1010

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:51 Do tej pory najwolniejszą kartą graficzną w ofercie Nvidia pozostawał GeForce GT710, wprowadzony do sprzedaży w połowie 2014 roku. Model ten wywodzi się jeszcze z generacji Kepler i bazuje na 28nm układzie GK208 ze 192 rdzeniami CUDA. Nvidia postanowiła wycofać właśnie tę kartę z oferty i zastąpić ją nowocześniejszym GeForce GT1010. Jest to spowolniona wersja dostępnego już od 2017 roku GeForce GT1030. Karta bazuje na 14nm układzie GP108 z serii Pascal, i dysponuje 256 rdzeniami CUDA oraz 2GB pamięci GDDDR5 z 64-bitową magistralą o taktowaniu efektywnym 5000 MHz.



GeForce GT1010 jest przeznaczony do współpracy z procesorami nie dysponującymi zintegrowanym IGP, i może zainteresować osoby potrzebujące wydajnego procesora, ale nie zainteresowane grami 3D.







