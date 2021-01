Wtorek 19 stycznia 2021 Samsung wprowadza dyski 870 EVO w wersji SATA

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 19:01 Samsung poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży nowych, konsumenckich nośników SSD. Są to urządzenia z serii 870 EVO, w formacie 2,5-cala z interfejsem SATA 6.0 Gbps, oferujące pojemność 256GB, 512GB, 1TB, 2TB i 4TB. Nośniki są następcami dotychczasowych SSD Samsunga z serii 860 EVO, w porównaniu do któych oferują do 38 procent większą prędkość zapisu losowych danych, oraz zwiększoną żywotność. Było to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych pamięci V-NAND typu TLC (Tripple Level Cell) oraz uprawnień ich kontrolera.



Urządzenia zapewniają szybkość na poziomie 560 MB/s przy sekwencyjnym odczycie danych i 530 MB/s przy sekwencyjnym zapisie, oraz wskaźnik IOPS do 98 000 operacji na sekundę przy odczycie i do 88 000 operacji na sekundę przy zapisie.



W dyskach zastosowano też bufor z pamięci DDR3 o pojemności 512MB w wersjach 256/512GB, oraz odpowiednio: 1GB, 2GB i 4GB dla wersji mieszczących 1TB, 2TB i 4TB danych.



Żywotność wyrażona w TBW w zależności od pojemności określono na poziomie 150, 300, 600, 1200 lub 2400 TBW.



Dyski Samsung 870 EVO są objęte 5-letnią gwarancją. Cena w zależnosći od pojemnosći to 49, 79, 139, 269, 529 USD.







