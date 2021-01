Środa 20 stycznia 2021 Nvidia obniżyła wymagania uprawniające do znaczka G-Sync Ultimate

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:14 Nvidia na początku 2019 roku zmieniła nieco w swojej technologii G-Sync, dopuszczając monitory korzystające z konkurencyjnej techniki VESA VRR (Variable Refresh Rate). Otrzymują one oznaczenie G-Sync Compatible, pod warunkiem obsługiwania częstotliwości odświeżania minimum 120 Hz i odpowiednią jakością obrazu (co najmniej natywna 8-bitowa paleta barw). Oznaczenie G-Sync bez dopisku oznacza, że monitor posiada dodatkowy sprzętowy układ Nvidia G-Sync oraz zapewnia wymagany poziom jakości obrazu, a najwyżej w hierarchi jest G-Sync Ultimate, gdzie do listy wymagań dochodzi jeszcze odpowiednio wysoki poziom czerni, kontrastu i jasności.



Teraz jak się okazuje wymagania co do jasności zostały poluzowane. Wcześniej G-Sync Ultimate mogły otrzymać wyłącznie monitory zgodne z HDR 1000, czyli oferujące jasność 1000 cd/m2. Teraz wystarczy zgodność z HDR600.



Nvidia tłumaczy zmianę tym, że wiele nowych monitorów z matrycami OLED nie zapewnia tak wysokiej jasności, ale dzięki prawdziwie ciemnej czerni kontrast zapewnianego obrazu i tak jest bardzo wysoki.







