Wyciekły prawdopodobne ceny Intel Core 11. generacji w Europie

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:18 Obecna 10 generacja procesorów Core od Intela, czyli procesory o nazwie kodowej Comet-Lake S ze swoim liderem Core i9-10900K na czele, debiutowały w maju 2020 roku. W przygotowaniu są już jednak ich następcy w postaci procesorów Rocket Lake-S, czyli Core 11. generacji, które będą wytwarzane nadal w 14nm litografii ale otrzymają rdzenie Cypress Cove z kilkanaście % wyższym wskaźnikiem IPC. Procesory te mają się pojawić w marcu, i zaoferują 8 rdzeni (serie Core i9 i Core i7) lub 6 rdzeni (seria Core i5). Ich ofertę uzupełnią Comet Lake Refresh w postaci nowych modeli Core i3 (4 rdzenie, 8 wątków), Pentium i Celeronów.



Jeden z dystrybutorów miał zdradzić sugeroane ceny detaliczne, jakie będą obowiązywać na nowe procesory w Europie. Jak się okazuje, nowe Core i9 będą 4 do 9 procent tańsze od dotychczasowych (zapewne z uwagi na mniejszą liczbę rdzeni), natomiast ceny nowych Core i7 oraz Core i7 będą o 2 do 15 procent wyzsze niż odpowiadającym im modelom 10 generacji. Pełna lista (cena rekomendowan wraz z VAT w strefie Euro) poniżej:



Oczywiście, z uwagi na to, że premiera odbędzie się dopiero za 2 miesiące, podane ceny mogą jeszcze uledz zmianie.



Core i9-11900K | €500 (~$604) | 8.9% taniej niż i9-10900K

Core i9-11900KF | €476 (~$574) | 6.1% taniej niż i9-10900KK

Core i9-11900 | €408 (~$493) | 7.6% taniej niż i9-10900

Core i9-11900F | €384 (~$464) | 3.9% taniej niż i9-10900F

Core i7-11700K | €377 (~$456) | 14.6% drożej niż i7-10700K

Core i7-11700KF | €353 (~$427) | 11.7% drożej niż i7-10700KF

Core i7-11700 | €306 (~$370) | 4.1% drożej niż i7-10700

Core i7-11700F | €282 (~$341) | 4.1% drożej niż i7-10700F

Core i5-11600K | €243 (~$294) | 4.3% drożej niż i5-10600K

Core i5-11600KF | €219 (~$265) | 4.3% drożej niż i5-10600KF

Core i5-11600 | €207 (~$250) | 6.7% drożej niż i5-10600

Core i5-11500 | €188 (~$227) | 6.8% drożej niż i5-10500

Core i5-11400 | €169 (~$204) | 6.3% drożej niż i5-10400

Core i5-11400F | €146 (~$176) | 2.1% drożej niż i5-10400F



Średnia: 2,8% drożej niż modele poprzedniej generacji.



