Środa 20 stycznia 2021 Dane próbki inżynierskiej AlderLake-S pojawiły się w SiSoftware

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:09 Do premiery Rocket Lake-S, czyli Core 11. generacji pozostało jeszcze około 2 miesiące. Kolejnymi procesorami Intela jakie trafią na rynek będą Core 12. generacji, czyli chipy o nazwie kodowej Alder Lake-S, produkowane w litografii "10nm SuperFin Enchanced". Powinny one pojawić się na przełomie 2021 i 2022 roku, i zaoferują 8 rdzeni z architekturą GoldenCove, wsparte przez 8 energooszczędnych rdzeni w postaci Gracemont, czyli ulepszonej wersji rdzeni x86 Tremont. Alder Lake-S będą też zgodne z pamięciami DDR5 i całkiwicie nową podstawką LGA 1700. W bazie SiSoftware Sandra właśnie pojawiły się dane próbki inżynierskiej takiego procesora.



Próbka ma częstotliwość bazową 1,8 GHz i Turbo do 4,0 GHz. Sandra raportuje też obsługę 32 wątków, co oznacza, że ulepszone rdzenie Tremont także otrzymają obsługę techniki SMT (Hyper-Threading). Z koleii wydajne rdzenie mają mieć 1,25 MB pamięci cache L2 i po 3MB cache L3, czyli dokładnie tyle samo ile w architekturze Willow Cove.



Niezbyt ciekawie zapowiada się wydajność zintegrowaneo układu graficznego, który dysponuje 32 jednostkami wykonawczymi, czyli 3 razy mniej niż IGP stosowany w procesorach Tiger Lake-U i tyle samo ile posiada 14nm Rocket Lake-S.







