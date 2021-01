Środa 20 stycznia 2021 GeForce RTX 2060 i RTX 2060 Super powrócą do sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:41 (1) Jesienią ubiegłego roku miał miejsce debiut najnowszej generacji kart graficznych Nvidia GeForce z serii Ampere. Niestety, ich zakup nie jest łatwą sztuką i to pomimo czasu jaki upłyną od oficjalnej premiery. To skłoniło Nvidia do nietypowego ruchu. Jak się okazuje, producent wznowił uprzednio zatrzymaną produkcję kart GeForce RTX 2060 i GeForce RTX 2060 Super. Karty zdążyły już zniknąć z części sklepów, co przy braku najnowszych GeForce RTX serii 3000 powoduje dość nieciekawą sytuację, w której klient zainteresowany zakupem jakiegokolwiek GeForce ze średniej lub wyższej półki często wraca z niczym.



To niekorzystna sytuacja również dla finansów Nvidia, bo przy braku w sklepach najnowszych modeli, klienci mogliby kupić poprzednie karty z serii Turing, ale to obecnie też zaczyna być trudne w realizacji.



Maszyny do produkcji 2060 przykryte folią gotowe na złom (autor: digiter | data: 20/01/21 | godz.: 16:56 )

a tu chwileczkę... Zenek odpalaj. Będziemy robić dalej :)



