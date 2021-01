Środa 20 stycznia 2021 LG wycofa się z rynku smartfonów jeszcze w tym roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:52 (2) Prezes i dyrektor generalny (CEO) firmy LG, Kwon Bong-Seok, poinformował swoich pracowników o dużych zmianach, jakie czekają ich firmę jeszcze w tym roku. Konkretnie rzecz biorąc LG zamierza wycofać się z rynku smartfonów i wystawić na sprzedaż zajmujący się ich projektowaniem, produkcją i sprzedażą dział LG Mobile Communications. To obecnie jeden z pięciu działów LG, i jedyny, jaki od dłuższego czasu przynosi straty. W ostatnim roku wynosiły one po około 150-200 mln USD na kwartał,a w ciągu ostatnich 5-lat łączne straty działu LG Mobile Communications aż 4,5 miliarda dolarów.



Były one równoważone przez zyski generowane przez pozostałe działy: LG Home Appliance & Air Solution, LG Home Entertainment, LG Vehicle Component i LG Bussines Solutions, ale najwidoczniej szefostwo LG uznało, że dział zajmujący się smartfonami nigdy nie zdoła wyjść na prostą, i najlepiej będzie pozbyć się tego balastu.



To w sumie ciekawy przypadek (autor: XTC | data: 20/01/21 | godz.: 17:00 )

Sporo innowacji swego czasu w smartfonach wprowadzali a jakoś zawsze mieli pod górkę.



Totalnie to zepsuli a mogli iść za ciosem i po LG G2 wydawać (autor: Mario1978 | data: 20/01/21 | godz.: 17:03 )

co raz bardziej przełomowe Smartfony ale oni woleli sami przez tyle lat doprowadzić do tego momentu.Wystarczyło mieć aparat fotograficzny dopracowany tak jak robią to Chińczycy a już przebili by Samsunga.Niestety LG G2 to dla mnie był ostatni tak bardzo udany model telefonu i miałem chęć korzystać z kolejnych generacji no ale niestety sami do tego zniechęcili.



