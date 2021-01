Kryptowaluty - co się wydarzyło w 2020 roku i co nas czeka w 2021 roku?

Rok 2020 był wyjątkowy pod każdym względem. Wiadomo, że najbardziej doniosłym wydarzeniem było pojawienie się pandemii koronawirusa, która “przemeblowała” świat, jaki znamy. Poza nią jednak zaszły też inne zmiany, między innymi w obszarze kryptowalut. Bitcoin stał się droższy niż podczas bańki w 2017 roku! Czy to nowy trend, czy po prostu jednorazowe zdarzenie?



Wahania kursu bitcoina - jak to wyglądało w 2020 roku?

Pojawienie się koronawirusa nie pozostało bez wpływu na rynek finansowy. Na globalnych rynkach zapanowała panika, także w obszarze bitcoina, który w okresie od 14 lutego do 13 marca 2020 roku stracił aż 62 procent w stosunku do dolara. W konsekwencji jego kurs spadł do 3914 USD. Później, jak już pierwszy wstrząs minął i panika osłabła, banki centralne zaczęły wprowadzać na rynkach więcej płynności. Tym samym bitcoin zaczął odzyskiwać - zresztą podobnie jak inne waluty - swoją wartość. Już na początku października zyskał aż 80 procent, ale prawdziwa kumulacja przypadła na 1 grudnia, gdy ustanowił rekord - 19 914 USD a 1 BTC.

Tę różnicę widać szczególnie jak porównamy ją z tym, co obserwowaliśmy na wiosnę. Jak widzimy, od marca bitcoin zyskał ponad 400 procent, a jeśli popatrzymy na perspektywę kilkuletnią, to aż 2000 procent (dokładnie tyle zyskał przez 4 lata). Ci, co kupili tę walutę w tamtym okresie niskiej wartości, zyskali naprawdę dużo. Ciekawe informacje na ten temat znajdziemy też pod adresem https://kreditai.info/.

Czy to powtórka z 2017 roku?

To, co się wydarzyło, rodzi wiele pytań. Jest tu szczególnie jedna ważna kwestia, która nie daje spokoju wielu inwestorom. Zapytują, czy przypadkiem nie mamy tu do czynienia z podobną bańką spekulacyjną, jaka wystąpiła pod koniec 2017 roku. Skąd te porównania? Głównie dlatego, że kurs był w tamtym okresie na dość podobnym poziomie, po czym nastąpiło nagłe załamanie. Mamy tu jednak kluczową różnicę - w tamtym czasie gorączkę spekulacyjną napędzili inwestorzy z Azji, obecnie robią to amerykańscy inwestorzy. Ich schemat działania jest zupełnie inny niż biznesmenów z Azji - kupują bitcoina w stabilnych ilościach przez dłuższy czas, traktując jako inwestycję.

Co nas czeka w 2021 roku na rynku kryptowalutowym?

Biorąc pod uwagę to, co napisaliśmy powyżej, warto zadać kluczowe pytanie - jak zachowa się kurs bitcoina w 2021 roku? Czy będzie nadal rósł? Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, warto jednak zwrócić uwagę na kilka trendów, które mogą rzucić światło na to zagadnienie.

Na pewno zwraca uwagę to, że bitcoin bardzo szybko rośnie w okresach, gdy na rynkach akcji panuje silny optymizm. Z drugiej strony, gdy występuje panika zachodzi odwrotny proces - kryptowaluty tracą dużo, nawet więcej niż złoto. Widoczna jest też dość wysoka korelacja kryptowalut z rynkiem akcji. Wystarczy, że następuje odbicie na rynkach - amerykańskim i europejskim, a szybko na wartości zyskuje bitcoin, zwiększa się zysk z jego kapitalizacji.

W 2021 roku, zresztą tak samo jak zawsze w przypadku finansów (nie tylko wirtualnych) trzeba też zachować ostrożność, gdyż zaczynamy inwestować w kryptowaluty. Tym bardziej że wiele osób traktuje je jako bezpieczny rodzaj aktywów, a tak do końca nie jest, bo te pieniądze cechuje duża zmienności cen.

Nie ulega wątpliwości, że można przewidzieć pewne trendy na rynkach finansowych, także kryptowalutowym, ale mimo to zawsze trzeba zachować ostrożność, aby zyskać na inwestycji, a nie stracić.